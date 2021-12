Su Radio 104 arriva “MFI – Music For Italy”I migliori producer nazionali e internazionali

SYNDIMEDIA presenta il primo evento di “MFI – Music For Italy”. I migliori producer nazionali e internazionali saranno in esclusiva per tutta la notte tra il del 31 Dicembre e il 1° Gennaio 2022

L’evento esclusivo sarà trasmesso in contemporanea in Fm e in dab+ fino alle 07:00 del primo Gennaio con Wh0 b2b Georgia Mos, KSHMR b2b Marnik, Afrojack b2b Nicky Romero, Oliver Heldens b2b Lucas & Steve, ALOK, Mike Williams, Blasterjaxx e per finire Steff Da Campo b2b VINI VICI.

Su Radio 104 si inizia alla mezzanotte con “80 In Condotta” i grandi successi degli anni 80 mixati da Luca Condotta e dall’una del 1° Gennaio 2022 la grande musica con i più importanti dj Internazionali.

La festa fatela voi, la musica la mettiamo noi !