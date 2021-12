Genova, la Capitaneria di Porto ferma due navi straniere per gravi irregolarità

Posted on

Sopralluogo, nel cantiere per la realizzazione del Nuovo Mercato dei Fiori, in via Sardorella a Bolzaneto, di proprietà di Spim Genova spa, la società immobiliare in house del Comune di Genova. I lavori, avviati ad agosto e realizzati dalla RTI con capofila Rebora Costruzioni – con La Commerciale (impiantistica), Mozzone Building System (struttura in legno lamellare) […]