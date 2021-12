Vaccino anti COVID fascia 5-11 anni, somministrate oggi 176 dosi in Liguria

Posted on

Albenga. L’Associazione ANT Delegazione di Albenga, in collaborazione con il Comune di Albenga ed i Fieui di Caruggi organizza e regala alla cittadinanza albenganese un momento musicale per le raccolta fondi a favore dell’organizzazione di visite gratuite specialistiche per la ricerca contro il MELANOMA. Il concerto si terrà domenica 30 ottobre alle ore 17.00 nella […]