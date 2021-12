Genova, illuminato l’albero di Natale di Piazza De Ferrari

Posted on

Finale Ligure. Sono 950 le firme raccolte per chiedere all’amministrazione Comunale di ripristinare parcheggi gratis per i residenti a Porta Testa e Piazza della Lira a Finalborgo. Dal 15 aprile è entrata in vigore l’alta stagione, che prevede il pagamento dei parcheggi a Finalborgo, Finalpia e Varigotti. I residenti in possesso del tagliando “R” pagheranno € […]