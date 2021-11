Raddoppio ferroviario a ponente, Candia (Lista Sansa): «La Regione cancella 4 stazioni e ne allontana 3 dai centri abitati. Danno per viaggiatori e pendolari»

«Cancellare 4 fermate del treno e allontanarne 3 dai centri abitati è una sconfitta per la mobilità della Liguria». Così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, dopo l’annuncio dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone sul termine – entro la fine dell’anno – della progettazione definitiva del raddoppio ferroviario a ponente tra Finale e Andora.

«In base a quanto dice Giampedrone è evidente che per quest’opera importante si è rinunciato alla possibilità del raddoppio nella sede attuale. Alcune stazioni come Laigueglia, Ceriale, Loano e Borgio Verezzi verranno cancellate», continua Selena Candia. « Altre, invece, come Pietra Ligure e la stazione unica Borghetto-Loano-Ceriale, saranno allontanate dai centri cittadini. Nel caso di Albenga la stazione sarà addirittura nella piana agricola. Sarà quindi molto più complicato spostarsi con il treno per chi vive e frequenta il ponente ligure. Così si rischia di spingere gran parte degli abitanti e i turisti all’utilizzo di mezzi di privati per l’impossibilità di alternative. Non è questa la mobilità di cui la Liguria ha bisogno».