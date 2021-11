Vaccino anti COVID, Toti: “Grazie agli sms nell’ultima settimana 80.000 prenotazioni per la terza dose”

“Grazie agli sms di promemoria per effettuare le terze dosi inviati da Regione Liguria (fino ad oggi circa 266mila), nell’ultima settimana abbiamo registrato un’impennata delle prenotazioni per le dosi booster: 80 mila in circa 7 giorni, poco meno della metà del totale (185mila) da quando è partita la campagna. Per questo abbiamo deciso di sbloccare le agende, aumentando il numero di postazioni vaccinali in tutti gli hub. Ad oggi ad esempio all’Hub alla Sala Chiamata del Porto non si registrano tempi di attesa e in questi due giorni verranno potenziati anche tutti gli altri punti vaccinali che permetteranno, a chi può già fare la dose addizionale perché sono trascorsi sei mesi dal completamento del ciclo, di mettersi in sicurezza visto l’aumento del numero dei positivi e il momento delicato che sta attraversando il Paese”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

“Una brusca accelerata sulle prenotazioni delle terze dosi si è verificata nella fascia d’età tra i 60 e gli 80 anni, dove le prenotazioni complessive da inizio campagna sono state quasi 80 mila mentre quelle degli over 80 sono state fino ad oggi circa 65mila mentre in totale sono 100 mila le terze dosi già somministrate. Un segnale certamente incoraggiante visto che i numeri stanno convincendo tutti che vaccinarsi è l’unico modo per evitare le complicazioni della malattia e salvare la nostra economia“.

“Ricordo anche che da lunedì alle ore 12 anche la fascia tra i 40 e i 59 anni si potrà prenotare per effettuare la terza dose, con il sistema che consentirà di effettuare la prenotazione dal primo giorno utile, scaduti i sei mesi dal completamento del ciclo” conclude Toti