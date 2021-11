Diciottesimo sabato di protesta no green pass a Genova: manifestazione e cortei. A Savona ha parlato il Prof. Paolo Becchi

Ancora una sabato di cortei a Genova e in Liguria per dire no al green pass. Il tutto mentre i contagi a livello nazionale salgono in modo preoccupante toccando le 11.500 unità. Erano circa un migliaio i no vax che hanno dato vita al consueto corteo di protesta pacifico che è partito da Piazza Della Vittoria. Presenti gli striscioni contro il governo e contro il premier Draghi e slogan contro il ministro della salute Speranza. Diciottesimo sabato di protesta anche a Savona dove sul palco di Piazza Sisto il Prof. Paolo Becchi, docente di filosofia pratica e bioetica all’università di Genova, invitato dagli organizzatori del Comitato Pensiero Critico ha tenuto un intervento: “Siamo una minoranza resistente e consistente. Ci dicono che siamo ignoranti, terrapiattisti e che le argomentazioni le hanno loro, vedremo chi ha ragione. Questi vaccini sono imperfetti. Non si può parlare di obbligo, per i medici, per i sanitari, per tutti i cittadini”.