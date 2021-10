Coronavirus, contagi di nuovo sopra le 100 unità in Liguria: non accadeva da mesi

Posted on

Savona. Domani mattina in occasione della festa della Repubblica, si terrà una manifestazione celebrativa in piazza Sisto con concerto alla presenza delle autorità civili e militari e del prefetto Antonio Cananà. Per l’occasione la polizia municipale ha predisposto tra le 8 e le 12 la chiusura di via Manzoni tra via Verzellino e via Paleocapa. […]