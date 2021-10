Un primo compleanno a Genova all’insegna della solidarietà per Amazon.it, che ha aperto le sue porte a supereroi e al campione mondiale di motocross Vanni Oddera, per regalare un sorriso e un pomeriggio di mototerapia a 50 ragazzi con disabilità, ma non solo. Amazon, che nel suo primo anno ha creato oltre 170 posti di lavoro sul nostro territorio, ha annunciato una donazione al Gaslini, grazie a cui l’ospedale potrà acquistare un dispositivo salvavita per curare i piccoli pazienti.