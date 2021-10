Genova, parteciparono a rave party a Ferragosto: 11 fogli di via per altrettante persone

Sono stati emessi 11 fogli di via da Genova per altrettanti giovani che parteciparono a Ferragosto a un rave party sul Monte Moro. Si tratta di persone provenienti da: Acqui Terme, Novi Ligure, Cassine, Alice bel Colle, Recco e Rapallo. La festa era stata organizzata in violazione alle norme anti COVID. Le undici persone erano state denunciate per invasione di terreno.