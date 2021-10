via libera dalla Commissione europea per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Liguria, in arrivo 104,5 milioni di euro

Posted on

Situazione difficile quella patita dai settori agricoli della provincia d’Imperia a causa dell’emergenza Covid-19, dove, per il mese di marzo, il crollo del fatturato medio delle imprese è stato del 57%: per l’avvio di una reale Fase2, servono misure straordinarie ed immediate, sia a livello comunale sia ministeriale, in modo da garantire la sopravvivenza delle […]