I ragazzi Fridays for Future scendono nuovamente in piazza a Savona, venerdì mattina per sottolineare ancora una volta “L’emergenza climatica e le poche misure che finora il governo ha preso in merito e per evitare che sul monte Beigua nasca una miniera e per continuare a spingere la centrale Tirreno Power di Vado Ligure verso la transizione ecologica“. Il programma prevede un corteo da Piazza Mameli a Piazza Sisto IV a partire dalle a cui seguiranno interventi .