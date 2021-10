Genova, A Palazzo San Giorgio la rassegna teatrale Capitani Coraggiosi

La Sala del Capitano dal 14 ottobre 2021 al 7 aprile 2022 ospiterà i dieci spettacoli di “Capitani Coraggiosi a Palazzo San Giorgio”, ideati da Teatro Pubblico Ligure e sostenuti dall’Autorità di Sistema Portuale.

“Abbiamo scelto di sostenere la rassegna del Teatro Pubblico Ligure – ha commentato il Segretario Generale di AdSP Paolo Piacenza – perché l’iniziativa si inscrive in un progetto più ampio di valorizzazione di Palazzo San Giorgio. Insieme ad altri eventi come, ad esempio, la partecipazione ai Rolli Days, la passata collaborazione con il Fai ed il Complesso Monumentale della Lanterna, l’apertura del Palazzo alla città rientra nel filone della sostenibilità sociale declinata come accesso all’istruzione e alla cultura. Avvicinare il porto alla città significa anche sostenere tutte quelle iniziative che favoriscono la reciproca conoscenza e la creazione dell’identità di cittadini della città portuale.”