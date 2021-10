Vaccino anti COVID, via alle prenotazioni da fine ottobre su base volontaria

Posted on

Savona. Il gioco è un’attività antica come la psiche, sono millenni che l’uomo gioca in quanto è una modalità istintiva e naturale. Il problema non è il gioco in sé e per sé ma la sua degenerazione compulsiva che è l’azzardo. Il seminario “Dalle slot non nasce niente: la gabbia dell’azzardopatia” che si terrà alla […]