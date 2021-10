Coronavirus, 58 nuovi casi in Liguria

Posted on

Albisola. Sono già un centinaio le firme raccolte dai comitati Albissole Vivibili e Luceto sostenibile con l’appoggio dei commercianti per chiedere al prefetto la riduzione del traffico pesante in entrata e in uscita dalla A 10 al casello di Albisola negli orari di punta e il divieto per tutta la giornata di venerdì in primavera […]