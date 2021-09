Genova, fermato con due litri di droga dello sballo mentre stava per imbarcarsi su un maxi yacht

Stava per imbarcarsi su un maxi yacht in partenza da Genova per una crociera con due litri di droga dello sballo ma è stato fermato dagli agenti della mobile che lo hanno arrestato. A finire nei guai un ingegnere di 44 anni neozelandese che faceva parte dell’equipaggio pescato in flagranza di reato mentre riceveva due flaconi della sostanza stupefacente. L’uomo ha cercato di difendersi dicendo che si trattava di una sostanza da utilizzare per le attrezzature di bordo. Per lui è scattato anche il licenziamento. Sono in corso le indagini per capire come sia stata acquistata la droga.