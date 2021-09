Calcio, allo “Stadium” la Sampdoria proverà a fare lo sgambetto alla Juventus

L’obiettivo è quello di provare a dimenticare la goleada subita in casa dal Napoli ,giovedì scorso nel turno infrasettimanale di campionato. Per la Sampdoria, il calendario è davvero impietoso in questo inizio di stagione con i blucerchiati che hanno già incrociato: Milan, Inter, Napoli e oggi Juventus. L’impresa è proibitiva ma il momento di incertezza che sta attraversando la squadra di Allegri potrebbe rendere meno improbo il compito alla squadra di D’Aversa. I Bianconeri ancora a secco di vittorie casalinghe cercheranno di sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo per la prima vittoria ottenuta in campionato a La Spezia, mentre i blucerchiati hanno ottenuto 4 dei 5 punti complessivi lontano dal “Ferraris”.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

I PRECEDENTI

Vittorie Juventus: 39 (ultima nel settembre 2020, 3-0)

Pareggi : 19

Vittorie Samp. : 5 (ultima nel gennaio 2013, 1-2)