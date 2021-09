Cairo, riapre al pubblico lo sportello di Telefono Donna

Posted on

“In questi ultimi tempi, chi non deve uscire per recarsi a lavorare, si trova a fare i conti con una quotidianità che spesso non riconosce come sua“ Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Cambiamo! commenta: “È di ieri la notizia di una ulteriore stretta alle regole di comportamento per il contenimento del coronavirus: sono giorni difficili, […]