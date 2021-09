Quiliano presenta le sue eccellenze del territorio in un incontro

Ad ogni territorio le sue eccellenze, e Quiliano ne possiede molte. Eccellenze preziose che meritano di essere conosciute, valorizzate e che si possono definire in una sola parola: qualità.

Venerdì 17 settembre alle ore 18, nella sala Consiliare della Città di Quiliano parleremo di questo e di come un intero territorio sia rappresentato da prodotti che nel tempo hanno espresso qualità e valore divenendo testimoni di pregio. Per partecipare all’evento con ingresso libero, previa presentazione di certificazione Green Pass, è prevista la prenotazione all’indirizzo e-mail ufficio.segreteria@comune.quiliano.sv.it.

Quiliano Qualità nasce nel 2020 proprio da questa esigenza e in un periodo difficile, in cui la pandemia ha messo a dura prova l’economia e la vita sociale del nostro Paese. Nasce come portale digitale all’interno del sito di quilianonline.it, aprendo così una finestra per promuovere prodotti di qualità, luoghi, paesaggi, cultura, tradizioni.

L’obiettivo di questo progetto è quello di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle risorse e delle potenzialità all’interno del territorio quilianese, dando anche voce e sostegno a produttori, operatori e amministratori. Si tratta di fornire un’informazione dettagliata e divisa per sezioni delle attività già presenti e di quelle che stanno nascendo e dei prodotti tipici locali. Si può accedere al portale di Quiliano Qualità dal sito di quilianonline.it oppure direttamente al link https://www.quilianonline.it/qualita/. L’accesso al portale si ha cliccando sul titolo (Quiliano Qualità) oppure sul bottone indicato.

All’interno del portale digitale, troverete tutte le sezioni dedicate e divise per qualità: Vino, Albicocca, Cavolo, Formaggio, Insalata, Miele, Olio, Semi perduti, Territorio, Erbe, Le eccellenze, Lunario. Ognuna di esse contiene informazioni, schede, storie, interviste, video di eventi e manifestazioni. Un impegno costante, preciso e portato avanti con dedizione e passione. Perché Quiliano non rinuncia alla qualità.