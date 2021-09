Matteo Salvini atteso in Liguria nella giornata di venerdì

Matteo Salvini è atteso in Liguria nella giornata di domani, venerdì 17 settembre. Dopo la visita al Salone Nautico di Genova prevista nella prima parte del pomeriggio, alle 17 incontrerà militanti, amici e sostenitori al gazebo previsto in piazza Rossetti per la raccolta firme sul referendum per la giustizia e il tesseramento 2021. Il comizio invece è previsto a Savona alle ore 19 in piazza Pertini, dove incontrerà il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru. Alle 21.30 è previsto il trasferimento in piazza Rocca a Loano, per salutare i presenti a un altro gazebo della Lega in compagnia del candidato sindaco Luca Lettieri.