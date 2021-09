Green Pass, è ufficiale: sarà esteso a tutti i settori lavorativi

Il Governo ha deciso l’estensione del Green Pass a partire dal 15 ottobre. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge che estende l’obbligo a tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione ma anche del comparto privato, l’obbligo di Green Pass. L’estensione riguarda anche colf e autonomi. Contestualmente il decreto prevede un abbassamento dei prezzi dei tamponi che diventano gratuiti per chi non può fare il vaccino e costeranno 8 euro per i minorenni e 15 per tutti gli altri fino al 31 dicembre. L’obbligo di green pass riguarderà anche parlamentari e membri dei consigli regionali e comunali. La legge prevede la sospensione del lavoro per chi non fosse in possesso delle pass, per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro sono previste sanzioni da 600 a 1500 euro, per il datore di lavoro che non abbia rispettato le regole e che non abbia predisposto le modalità di verifica la sanzione è da 400 a 1000 euro. Non è previsto il licenziamento.