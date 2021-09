Imperia, trentatrè persone senza requisiti per il reddito di cittadinanza: denunciati

Posted on

Savona. Rendere realtà l’impossibile. La fiera delle occasioni offre a Savona e Finale la possibilità di raggiungere traguardi insperarti: il ritorno immediato in LegaPro per gli striscioni e la partecipazione ai play off per la squadra di Buttu. Gli utlimi 270 minuti della stagione avranno il compito di scrivere l’epilogo di una stagione estremamente positiva […]