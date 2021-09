Calcio, la Sampdoria spaventa l’Inter e sfiora il colpaccio: a Marassi bellissimo 2-2

Una splendida Sampdoria mette paura all’Inter campione d’Italia e sfiora il colpaccio riuscendo a ribattere colpo su colpo e rimontando per ben due volte i nerazzurri di Simone Inzaghi. A Marassi finisce 2-2 ed è un altro passo in avanti che la squadra di D’Aversa compie nel lavoro di messa a punto di una squadra che piace sempre di più e che esprime un’idea di gioco ben precisa a cui si accompagnano grinta, voglia e determinazione. Le marcature sono state aperte da una punizione all’incrocio di Di Marco al 18′, Yoshida pareggia al 33′ con un tiro sporcato da un giocatore dell’Inter; Martinez ha riportato in avanti i suoi al 44′ con tiro al volo a cui ha risposto Augello in apertura di ripresa con un gran sinistro sotto la traverso ispirato da una bellissima giocata di Berszinski. I blucerchiati hanno accarezzato sogni di gloria dopo che l’Inter è rimasta in dieci per l’infortunio di Sensi pur creando occasioni goal che non è riuscita a concretizzare. L’Inter ha creato palle goal con Perisic e Chalanoglu ma ha rischiato il 3-2 su azione di Caputo con il diagonale salvato in extremis sulla linea da un difensore. Un punto accolto con favore da entrambe le parti, la Sampdoria esce quasi indenne dal trittico di ferro con Milan, Sassuolo e Inter e può prepararsi con serenità all’impegno di Empoli.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Sampdoria-Inter 2-2

MARCATORI: 17′ pt Dimarco (I), 33′ pt Yoshida (S), 44′ pt Lautaro (I), 2′ st Augello (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Beresynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva (44′ st Torregrossa), Damsgaard; Quagliarella (22′ st Askildsen), Caputo. A disposizione: Chabot, Ciervo, Depaoli, Dragusin, Falcone, Ferrari, Ihattaren, Murru, Trimboli, Verre. Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (23′ st Dumfries); Darmian, Barella, Brozovic (8′ st Vidal), Calhanoglu (23′ st Sensi), Perisic (8′ st D’Ambrosio); Lautaro (18′ st Correa), Dzeko. A disposizione: Cordaz, Gagliardini, Kolarov, Radu, Ranocchia, Sanchez, Vecino. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Orsato di Schio.