Calcio, rimonta capolavoro del Genoa a Cagliari: da 2-0 a 2-3

Arrivano le prime risposte per il Genoa che a Cagliari va sotto 2-0 rischiando il terzo stop consecutivo ma poi si riprende e grazie ad un super Fares ribalta il Cagliari portando a casa i primi tre punti stagionali vincendo all’Unipol Arena di Cagliari 2-3. Comincia malissimo per la squadra di Ballardini con i padroni di casa che vanno in vantaggio al 13′ dopo che due prima il solito Joao Pedro aveva messo a sedere Sirigu depositando in porta il pallone del vantaggio annullato dal VAR. Keita viene messo a terra da Sabelli ed è rigore trasformato da Joao Pedro. Il Genoa non dà l’impressione di poter reagire, il Cagliari gestisce senza rischiare più di tanto e chiude in vantaggio il primo tempo. Ballardini nella ripresa inserisce Fares, Kallon e Vanheusden ma i risultati, almeno nell’immediato non si vedono. Al 55′ infatti arriva il raddoppio di Ceppitelli sugli sviluppi di un corner. La partita sembra finita lì ma il Genoa rientra improvvisamente in gioco con uno stacco di Destro che batte Cragno; al 68′ il Cagliari è in caduta libera: Fares di testa su corner di Rovella realizza il 2-2, dieci minuti dopo su traversone di Cambiaso è ancora Fares di testa a siglare il 2-3. Nel finale Kallon si mangia il 4-2 mentre sul fronte opposto Pereiro manda di un soffio alto. Al 95′ Cambiaso rischia la frittatona servendo inavvertitamente a Joao Pedro il pallone del 3-3 che il giocatore del Cagliari a due passi dalla linea di porta spedisce fuori.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Cagliari-Genoa 2-3

Reti: 16′ rig Joao Pedro (C), 56′ Ceppitelli (C), 60′ Destro (G), 68′, 77′ Fares (G)

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (45′ Caceres), Ceppitelli, Carboni (82′ Pereiro); Zappa (65′ Bellanova), Marin, Deiola, Grassi (54′ Nandez), Dalbert; Joao Pedro, Keita (65′ Farias). A disp. Aresti, Radunovic, Altare, Lykogiannis, Cavuoti, Oliva, Pavoletti. All.: Semplici

Genoa (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi (46′ Vanheusden), Criscito; Sabelli (46′ Fares), Sturaro (46′ Kallon), Rovella, Touré, Cambiaso; Pandev (60′ Ekuban), Destro (84′ Behrami). A disp. Semper, Marchetti, Melegoni, Vasquez, Ghiglione, Azevedo, Portanova. All.: Ballardini