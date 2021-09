Savona 2021, l’ex Premier Conte in Piazza Sisto: “Su scuola e green pass serve responsabilità da parte della politica”

Sono stati molti i temi toccati dall’ex premier Giuseppe Conte in visita oggi a SAvona per sostenere la candidatura di Manuel Meles alle prossime Comunali del 3-4 ottobre. Dalla campagna vaccinale, alla transizione energetica, passando per i temi della sanità e del reddito di cittadinanza, Conte ha fatto il punto della situazione invitando i cittadini, per quanto riguarda il tema della campagna vaccinale a collaborare per uscire dalla pandemia ed essere tutti in sicurezza. “Su scuola e green pass serve responsabilità da parte della politica, le vaccinazioni sono essenziali per la vera ripartenza: No ad ambiguità ed incertezze solo per prendere consensi o qualche percentuale in più di partito”.

“Sui fondi del PNRR: “Dobbiamo poter spendere bene questi soldi, non possiamo lasciare vengano spesi non nell’interesse dei cittadini. Non possiamo lasciare ingrassino alcuni gruppi imprenditoriali sempre in prima fila e sempre avvantaggiati.

Il focus è stato ovviamente centrato sul progetto Savona che il M5S ha costruito con due liste e 64 candidati. Turismo e pulizia della città sono i capisaldi del programma di Meles, qui Conte ha detto in merito alla mancata alleanza con il PD: : “Siamo orgogliosi del nostro percorso, del suo candidato sindaco e della sua squadra, che, con umiltà, non guarda agli altri o agli scontri con gli avversari, ma fiera del suo progetto amministrativo tira dritto per la sua strada e la sua proposta di città”.