Savona, visita del Ministro Giorgetti. Pasa (CGIL): “Necessario calendarizzare gli incontri presso il Mise per ogni singola crisi”

Il segretario provinciale CGIL Savona, Andrea Pasa commenta l’incontro con il Ministro Giorgetti:

“Questa mattina abbiamo incontrato il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti- CGIL SV insieme ai Segretari territoriali delle categorie e RSU interessate Fiom, Filt e Filtcem – presso la sede della Culp e presso lo Stabilimento ex Bombardier di Vado Ligure. Abbiamo presentato unitariamente come CGIL CISL UIL di Savona la situazione di crisi in cui versano diverse centinaia di lavoratori e lavoratrici del nostro territorio occupati presso tante imprese savonesi ; Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier, Sanac e Funivie insieme alle tante opportunità del territorio in primis grazie ai finanziamenti dell’area di crisi Industriali complessa . Non può bastare questo incontro ma è necessario calendarizzare gli incontri presso il Mise per ogni singola crisi industriale e incrociare le risorse del PNRR anche per dare un contributo positivo al nostro territorio in merito a occupazione, lavoro di qualità, industria e competitività del territorio. Ora è necessario dare continuità. Passo a passo…noi ci siamo”, ha concluso Pasa.