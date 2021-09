Funivie Spa, Rossetti e Arboscello (PD): “Urgente la convocazione di un tavolo di confronto in merito ai progetti di ricostruzione”

“A valle dell’incontro tra i sindacati, il commissario per la ricostruzione delle Funivie spa, ing. Fabio Riva e l’ing. Vittorio Maugliani, che subentrerà a Riva a partire da 1 ottobre, riteniamo urgente la convocazione di un tavolo di confronto in merito ai progetti di ricostruzione”, così i consiglieri regionali del Partito Democratico Roberto Arboscello e Pippo Rossetti.

“L’ipotesi ventilata che i lavori vengano affidati attraverso gara europea e con due opere distinte, una di ricostruzione e una di stabilizzazione del territorio, comporterebbe almeno 20 mesi di fermo dell’impianto, una soluzione non sostenibile per i lavoratori e l’indotto”.

“L’impegno delle istituzioni a partire da quelle regionali, in prima battuta dev’essere di indicare un affidamento diretto dei lavori, che consenta il ripristino dell’infrastruttura entro la primavera del 2022, come previsto. Inoltre, è necessaria la nomina immediata di un Commissario per la gestione, in modo da garantire la manutenzione della parte di struttura non interessata dalla frana”.

“Abbiamo presentato un Odg in consiglio regionale affinché il presidente Toti attivi i ministeri competenti. Già domani, con la visita a Savona del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, ci auguriamo possano arrivare notizie positive“.