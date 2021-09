Savona 2021, Schirru (Centro destra) su Funivie: “Situazione inaccettabile”

Il candidato sindaco alle prossime comunali di Savona, Angelo Schirru, commenta la situazione dei lavoratori di Funivie: “La situazione che si è venuta a creare per Funivie spa è semplicemente inaccettabile. Un rimpallo di responsabilità in cui alla fine a pagare il prezzo più caro rischiano di essere i lavoratori, da tempo fermi e adesso con lo spettro del licenziamento. Il Commissario Riva si dia da fare in tempi stretti per gli adempimenti di sua competenza, io mi farò carico di esplicitare questa situazione nelle sedi opportune. Savona, i suoi cittadini e i suoi lavoratori meritano rispetto”, ha concluso.