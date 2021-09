Coronavirus, casi leggermente in calo in Liguria: 143

Posted on

Imperia. Salgono da otto a undici gli indagati nell’inchiesta per truffa ai danni dello Stato e falso, sul presunto concorso truccato per entrare a “Rivieracqua”, la società di gestione del pubblico acquedotto in provincia di Imperia, che nell’estate scorsa portò all’arresto dell’allora direttore generale e del presidente della commissione d’esame. I tre nuovi indagati sono una […]