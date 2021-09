Green Pass prorogato di un anno, Sottosegretario alla Salute Costa: “È un’ulteriore buona notizia verso il percorso di recupero della normalità”

Posted on

Teatro Ambra, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis precisa: “Quando abbiamo specificato la volontà di opporci ad una eventuale trasformazione del Teatro Ambra in supermercato (o qualunque altra ipotesi di trasformazione dello stesso) abbiamo voluto lanciare un messaggio forte alla città”. “Il Teatro Ambra è importante per Albenga e per la nostra cultura. Non vogliamo […]