Genova, ordinanza anti alcol nel centro storico prorogata fino al 1° settembre 2022

Posted on

La Liguria è la prima regione in Italia e una delle prime in Europa a tutelare i propri turisti. Si investiranno 300 mila euro per offrire una polizza di copertura sanitaria, in caso di contagio da Covid, ai cittadini stranieri che soggiorneranno nella nostra regione dal 1 giugno al 31 dicembre. Informazioni sull'autore del post […]