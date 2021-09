Green Pass, da oggi scatta l’obbligo sui trasporti a lunga percorrenza

Scatta da oggi l’obbligo di Green Pass sui trasporti a lunga percorrenza: treni (Frecce, Intercity e Intercity notte) aerei, autobus e traghetti. Non verrà invece richiesto sui trasporti pubblici urbani compresi i treni regionali. Per quanto riguarda la scuola, i bambini di età superiore ai 6 anni dovranno continuare a portare la mascherina con la sola eccezione delle attività sportive e per chi è affetto da patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo delle mascherine stesse, il pass sanitario verrà richiesto e sarà obbligatorio per il personale scolastico e universitario, nelle università sarà obbligatorio anche per gli studenti. Per il personale scolastico e universitario sprovvisto di Green Pass scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata.