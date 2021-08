Savona, cadavere ritrovato all’autoporto: in corso l’identificazione

Un cadavere è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi all’autoporto di Savona. Il corpo è stato trovato in una zona non facilmente accessibile. Sul posto sono intervenuti i militi del 118, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del cadavere che si tema possa essere quello del ristoratore savonese Francesco Doberti di cui sono in corso le ricerche da 3 giorni.