Vaccino anti COVID, misure di vigilanza decise per Toti

In seguito alle minacce di morte e agli insulti ricevuti dal presidente Toti attraverso alcune vignette comparse su facebook come quella sotto, il comitato per l’ordine e la sicurezza della provincia di Genova ha disposto alcune misure di protezione per il Presidente della Regione Liguria.

Intanto, il presidente della Regione ha affermato: “Ancora una volta il Presidente Mattarella ha dato l’esempio: il suo appello al vaccino anti-Covid come un dovere civico, fatto oggi all’apertura del Meeting di Rimini, sia un esempio per tutti”.

“Ogni politico, parlamentare, amministratore, sindacalista, ogni opinion leader del Paese dovrebbe fare la stessa cosa. In apertura di ogni intervento, quale che sia il tema del dibattito o la domanda, tutti dovrebbero fare lo stesso appello: vaccinarsi è un dovere assoluto! Non esistono altri diritti. Basta ambiguità: tutti devono dirlo e ripeterlo ogni giorno, con assoluta chiarezza. Solo così salviamo vite ed evitiamo altri dolorosi sacrifici per il Paese”, ha concluso.