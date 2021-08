Calcio, riparte la A e Genoa subito impegnato sul campo dell’Inter

Avvio di campionato proibitivo per il Genoa che stasera è atteso a San Siro sul campo dei Campioni d’Italia in una sfida incrociata tra Genova e Milano che vedrà anche la Sampdoria affrontare il Milan al “Ferraris” lunedì sera alle 20.45. La squadra di Ballardini riparte dall’undicesimo posto della scorsa stagione ottenuto grazie ad un girone di ritorno a grandi livelli dopo una prima parte di stagione deficitaria. L’Inter, che ha perso la sua punta di diamante Lukaku e Hakimi nell’ultimo mercato ha trovato Dzeko e Dumfries ed è chiamata a difendere il tricolore dall’assalto di Juventus e Milan considerate tra le favorite alla corsa scudetto che si concluderà a metà maggio 2022. Contro i rossoblu, Simone Inzaghi, che ha sostituito in panchina Antonio Conte dovrebbe schierare anche Chalanoglu e proprio l’attaccante ex Roma. Il Genoa ha ufficializzato nei giorni scorsi l’arrivo di Vasquez ma ha perso Shomudorov passato alla Roma oltre a Lerager e Strootman. Ballardini si affida a Sirigu, Hernani e Sabelli in campo dal primo minuto con Pandev e Destro in attacco. In campo alle 18.30

Probabili formazioni:

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Calhanoglu; Dzeko. All: Inzaghi

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Pandev. All: Ballardini

I PRECEDENTI

Vittorie Inter 44 (ultima, 3-0 nel febbraio 2021)

Pareggi 12

Vittorie Genoa 12