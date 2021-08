Genova e Arenzano, scoppiano tubi dell’acquedotto: strade allagate

Strade e sottopassi allagati a Genova per la rottura di un tubo dell’acquedotto nella zona di Piazza Corvetto, Via Rome e Piazza Portello. Acqua anche in Piazza De Ferrari. Per consentire la riparazione del guasto è stato necessario chiudere Via Roma al traffico. Anche ad Arenzano situazione analoga nel quartiere di Terralba dove nel tardo pomeriggio la rottura di un tubo ha causato la fuoriuscita di acqua in una strada secondaria. Sul posto sono intervenuti i tecnici.