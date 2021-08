A6 Torino-Savona, moto contro auto: morto il centauro

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla A6 Savona-Torino all’altezza dello svincolo con la A10 nei pressi di Savona all’interno della galleria Passeggi. Secondo le prime informazioni, un motociclista avrebbe perso per cause da accertare il controllo della moto e avrebbe urtato alcune auto prima di tamponare un mezzo e prendere fuoco. Immediati i soccorsi ma per il centauro non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento il rogo bonificando il tratto di autostrada. Inevitabili le ripercussioni per il traffico che è bloccato in direzione nord.