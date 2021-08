Green Pass, obbligo per docenti e studenti universitari e su mezzi di trasporti a lunga percorrenza

Via libera poco fa del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto Green Pass. Il decreti prevede l’obbligo del Green Pass per docenti, studenti universitari e per chi usa i trasporti a lunga percorrenza (entrerà in vigore il 1° settembre e durerà fino al 31 dicembre). cioè voli aerei, navi e traghetti per trasporti interregionali, i treni passeggeri Intercity, Intercity notte e Alta velocità, gli autobus effettuati in modo periodico su un percorso che collega più di due regioni, e gli autobus adibiti a servizio noleggio con conducente. Confermato l’80% della capienza massima dei mezzi di trasporto anche in zona gialla. Non sarà obbligatorio per bus, metro e trasporto pubblico locale. Tutto il personale della scuola e dell’università “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza dovrà avere ed esibire il Green Pass. Verrà sospeso lo stipendio a tutti i prof. senza il pass dopo 5 giorni di assenza