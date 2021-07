Campo Ligure, per la ripartenza estiva: tour del Castello, Concerto lirico e Pittura

Campo Ligure, uno dei Borghi più belli d’Italia, riapre le porte del suo castello includendo la salita alla torre alta 22 metri, che sovrasta il Centro Storico e dalla quale il panorama spazia sulle tre valli che circondano il Borgo. Da quest’anno l’offerta si arricchisce con la visita alla storica Neviera, recentemente resa accessibile al pubblico grazie all’intervento dei volontari dell’Associazione Amici del Castello che da anni si occupano della manutenzione del parco del Castello di Campo Ligure. Il Tour prevede anche la visita alla sala interna contenente parte delle opere dell’artista locale Gianfranco Timossi, autore delle sculture esposte nel Parco Statue Lignee “Giardino di Tugnin”.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, sarà realizzata grazie alla collaborazione con la Cooperativa DAFNE.

L’apertura del Castello è prevista, sino alla metà di settembre, nei week end (sabato e domenica), con possibilità di apertura straordinarie (anche serali) in occasione di festività o manifestazioni. Per gruppi organizzati ci sarà la possibilità di prenotare la visita anche al di fuori delle giornate indicate.

Orari di partenze delle visite:

10.30 – 12.00 – 15.00 – 16.15 -17.30 – 18.00

La prenotazione è obbligatoria on-line sul sito della Cooperativa Dafne, selezionando la data e l’orario prescelto, fino ad esaurimento posti disponibili:

https://www.dafnet.it/castello-di-campo-ligure/

CONCERTO LIRICO “Opera in Piazza”- nella piazza principale del Borgo, organizzato dalla Associazione Voz y Alma – l’Anima dell’Opera

Alle ore 17 si presenterà in Piazza Vittorio Emanuele II l’evento Lirico “Aperitivo con Mascagni”. Si tratta del progetto “Around Mascagni”che la Regione Puglia ha presentato in varie località italiane durante la celebrazione del Centenario della morte del compositore. Un concerto per piano e violino, con la voce del Tenore Gianni Leccese.

Alle ore 21 si terrà Opera in Piazza 2021 sempre in Piazza Vittorio Emanuele II:

Concerto Lirico e Coreografico di Arie, Duetti e Concertati d’Opera molto noti al

pubblico con qualche brano a sorpresa relativo al Musical; per l’occasione ci sarà il debutto nel Tour Italiano della soubrette Bulgara Daysi.

Si esibiranno diversi cantanti lirici di ottima qualità vocale che sfrutteranno gli spazi che questa meravigliosa piazza fornisce (comprese balconate) e le cui note saranno spesso disegnate dalle Coreografie del gruppo Danza all’Opera Genova diretto da Enrica Papale.

I° edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA Pietro Angelo Timossi –

diviso in due settori, Estemporanea ed Esposizione, che partirà dal mattino per le vie del Borgo e culminerà nella premiazione serale che avverrà durante il Concerto Opera in Piazza 2021. Organizzazione sempre a cura dell’Associazione Voz y Alma.