Genova, Nel parco di Villa Gruber parte “Cinema in Villa”

“Yes, your plans have gone to shit”, la poesia scritta da Joseph Gordon Levitt è stata trasformata in un breve e intenso filmato di Anna Pesce, 26enne di Albenga, che è stata premiata dagli Emmy Awards grazie alla partecipazione al progetto “Create Together” su Hitrecord. L’artista ha proposto un video che immortala momenti preziosi durante […]