Posted on

Savona. E’ stato approvato nella serata di ieri il piano di razionalizzazione di TPL Linea per far fronte alla mancanza di 1,6milioni di euro dovuta ai tagli e ai mancati investimenti da parte del governo nel trasporto pubblico e alla mancanza delle quote degli enti locali. Tuttavia, il piano entrerà in vigore a partire dal […]