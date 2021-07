Regione, al via il recupero di 10.000 alloggi di ARTE

Un grande piano di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà delle ARTE della Liguria, grazie anche alle opportunità offerte dal bonus 110% per l’efficientamento energetico.

Di questo si è parlato oggi in Regione nel corso del tavolo di confronto, coordinato dall’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, insieme alle quattro Aziende regionali territoriali per l’Edilizia, per dare il via a un lavoro di squadra per ottenere il massimo risultato possibile.

Nei prossimi mesi partiranno le gare di appalto in tutta la Liguria per assegnare i lavori di ristrutturazione degli stabili e di efficientamento energetico degli immobili.

Gli amministratori delle 4 Arte della Liguria sono già al lavoro su un piano che prevede la riqualificazione energetica di oltre 10.000 alloggi liguri.

La task force che si è costituita, coordinata da Regione Liguria con le 4 Arte, avrà il compito di gestire unitariamente i prossimi passaggi tecnico-burocratici per far partire al più presto le gare e fare in modo che tutto si svolga in sinergia, dando certezze e assicurando la massima operatività per un progetto che potrà movimentare oltre 400 milioni di euro.

“Il bonus rappresenta una grande opportunità – ha sottolineato l’assessore Marco Scajola – Con le Arte abbiamo l’ambizione e la volontà di intervenire su più alloggi possibili, nell’ottica di una nuova visione di riqualificazione urbana su cui stiamo già lavorando, per fornire alloggi di qualità, moderni e in grado di contenere in modo significativo le spese degli utenti”.