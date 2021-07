Finale Ligure, quattro narratori e una Fortezza

Cosa succede se si chiede a quattro talenti della scena teatrale contemporanea, di scrivere un monologo su un tema comune?

Questa è la scommessa di Associazione Baba Jaga per il ciclo di serate “Ti racconto…”: tre titoli diversi per tre diversi, imperdibili appuntamenti all’interno della rassegna estiva di teatro itinerante “Il Forte degli Artisti”.

Si comincia Sabato 10 luglio, con la serata-evento “Ti racconto #1_La Fortezza” : piccoli gruppi di spettatori saranno guidati tra le stanze, i cortili e le terrazze di Forte San Giovanni, splendida fortificazione secentesca affacciata su Finalborgo, per incontrare quattro narratori d’eccezione e i loro corti-teatrali creati ad hoc sul tema de “la Fortezza”.

Dalla stand-up comedy al teatro civile, dalla narrazione alla poesia, ogni artista elaborerà il tema secondo la propria poetica. Il pubblico si aggirerà tra le postazioni degli attori in un viaggio che spazia dalle relazioni alla famiglia, passando per il racconto di una paradossale ipocondria, una convivenza forzata con suoceri e figli, fino ai temi del lavoro, della vita, dell’odio e dell’amore. Si ride (tanto!) e ci si emoziona, ma soprattutto ci si rincontra grazie a storie che parlano a noi, con noi…di noi.

I primi quattro, bravissimi interpreti che animeranno la serata del 10 luglio saranno: Beppe Casales, voce d’eccezione di un teatro di narrazione dal linguaggio innovativo, Barbara Moselli, attrice e autrice del Teatro Nazionale di Genova, interprete dell’esilarante spettacolo “le donne baciano meglio” , Federica Ombrato, attrice che da anni porta avanti una ricerca sull’identità, il femminile e la relazione con il mondo contemporaneo, Marco Taddei, regista e attore del Teatro Nazionale di Genova, autore e interprete di spettacoli pluripremiati .

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Il Forte degli artisti”, sviluppata grazie al sostegno di Fondazione De Mari e Comune di Finale Ligure, prevedono la prenotazione online obbligatoria e saranno organizzati su tre orari di ingresso (alle 19, alle 20.30, alle 22) per massimo trenta persone a turno. All’interno del Forte, il pubblico verrà ulteriormente diviso in piccoli gruppi da massimo 15 persone, che saranno accompagnate tra le tappe delle rappresentazioni con rigorosa attenzione al distanziamento personale e in totale sicurezza.

In tutte le serate, dalle ore 17.30 alle 22.30 verranno aperti ad ingresso libero il Teatro Aycardi e il Palazzo del Tribunale dentro Finalborgo: entrambi i siti ospiteranno installazioni ed ambientazioni sonore, regalando un’esperienza immersiva di teatro itinerante e diffuso.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto dei biglietti visitare il sito www.teatrodelleudienze.org .