Savona, fino al 29 agosto ordinanza di divieto di vendita di lattine e bottiglie nel Prolungamento

La sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha firmato l’ordinanza, in vigore da ieri e fino al 29 agosto, che vieta dalle 07:00 alle 24.00 nella zona del Prolungamento, nella aree dei giardini pubblici del prolungamento a mare, in piazzale Eroe dei Due Mondi e zone limitrofe, e la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro o metallici da parte degli esercenti che svolgono attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività similari operanti nella zona in questione compresi gli organizzatori della manifestazione.

E vietato inoltre a chiunque di introdurre nell’area in questione qualsiasi contenitore in vetro o metallico di bevande oltre a consumare ogni genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro o in materiale metallico per evitare l’abbandono dei contenitori. Se non verranno osservate le disposizioni dell’ordinanza, la sanzione amministrativa partirà da un minimo di 100 euro a 500 euro.

Consentita la consumazione nei luoghi chiusi o dehors.