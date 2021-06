I sindacati a parlamentari liguri: “Preoccupati per la ripresa economica”

Lettera congiunta di Fulvia Veirana (segretaria generale Cgil Liguria), Luca Mastripieri (segretario generale Cisl Liguria) e Mario Ghini(segretario generale Uil Liguria) diretta ai parlamentari liguri: “Siamo preoccupati per la ripresa economica: l’obiettivo primario è la proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro”: Lettera congiunta di Fulvia Veirana (segretaria generale Cgil Liguria), Luca Mastripieri (segretario generale Cisl Liguria) e Mario Ghini(segretario generale Uil Liguria)

“È fondamentale che ci sia la volontà di attuare un piano serio ed efficace in grado di utilizzare le risorse del Pnrr per creare una stabile connessione tra investimenti ed occupazione coinvolgendo in maniera significativa con una governance partecipata e preventiva le parti sociali”.

I segretari liguri poi ribadiscono i contenuti della piattaforma unitaria su lavoro, occupazione, fisco, pensioni, non autosufficienza, rinnovo dei contratti pubblici e privati, riforma pubblica amministrazione e scuola, della cultura e del turismo.