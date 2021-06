Ripamonti-Foscolo (Lega): “Emendamento al Sostegni bis che estende la cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici ed i lavoratori di Funivie Savona S.p.A.”

La Lega, con la sua partecipazione a questo governo, si è assunta la responsabilità di creare le condizioni per la tutela dei lavoratori e la ripartenza del Paese. A Roma come sui territori: ecco il senso del nostro emendamento al Sostegni bis che estende la cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici ed i lavoratori di Funivie Savona S.p.A. – già prevista nel “Cura Italia” – a tutto il 2022, vista la scadenza del prossimo novembre. Approfittando del favore bipartisan che il nostro emendamento ha raccolto, il governo ponga la migliore attenzione alla vicenda sia sull’emendamento sia al commissariamento per la ricostruzione dell’impianto funiviario così come al commissariamento della concessione funiviaria, fornendo così le risposte necessarie per una infrastruttura strategica per la comunità savonese. Ringraziamo, in modo particolare, il Sottosegretario Nisini per la capacità di sintesi che ha mostrato nella vicenda, avviando una intensa interlocuzione con le sigle sindacali dei lavoratori, così come i parlamentari liguri di tutti gli schieramenti per il sostegno al nostro emendamento dimostrando così come la politica può andare oltre gli schieramenti quando è in gioco l’interesse generale. Ora avanti con l’impegno ed il sostegno a Savona e ad una sua decisiva realtà infrastrutturale”.

Così i parlamentari della Lega Paolo Ripamonti e Sara Foscolo.