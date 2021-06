A10, comincia un’altra giornata di caos: incidente tra Savona e Albisola con 5 km di coda

Sulla A10 Genova-Savona, tra Fine Complanare Savona ed Albisola, verso Genova, il traffico è bloccato con 5 km di coda in aumento per un incidente tra 2 auto ed una moto avvenuto all’altezza del km 38, all’interno della galleria Monte Pasasco, in presenza di un cantiere debitamente segnalato.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

AGGIORNAMENTO ORE 8.32 Autofiori segnala 12 km di coda tra Spotorno e Albisola per l’incidente risolto. Il traffico attualmente scorre su una corsia.