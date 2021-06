Coronavirus, 8 nuovi positivi in Liguria

Posted on

Finale. E’ di due feriti non gravi il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina tra Pietra Ligure e Finale in direzione Savona. Una Maserati, per cause ancora in via di accertamento, è uscita fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. Sono intervenuti il 118 e l’automedica di Pietra soccorso. i due sono stati trasportati all’ospedale […]