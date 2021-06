Posted on

Vittoria senza eccessivi rischi per la Juventus che batte all’inglese la Sampdoria 2-0 con una rete per tempo. Bianconeri padroni del campo per tutto il primo tempo con la Samp troppo rinunciataria. Torinesi in vantaggio dopo 13′ con Kulusevsky con gran diagonale sul palo opposto. Juve a un passo dal raddoppio con Ronaldo che colpisce […]