Genova, anche la CGIL presente al presidio del giornalisti liguri il 1°giugno

Sarà presente anche la Cgil Liguria al presidio dei giornalisti liguri previsto martedì 1 giugno a dalle ore 16 davanti alla Prefettura di Genova:

“Riconoscere ruolo e dignità professionale a giornaliste e giornalisti è importante sempre, ma nell’attuale contesto sociale in cui la quantità di informazione spesso surclassa la qualità, diventa un principio non più derogabile.Crisi editoriali e precariato diffuso continuano a falcidiare un settore strategico, del quale però la democrazia non può fare a meno”.